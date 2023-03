Fernando Medina tem recusado falar publicamente da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças à TAP até estar concluída. Segundo o próprio argumenta, isso poderia resultar num condicionamento ao resultado desta ação que se pretende independente do Governo. Mas também porque o ministro das Finanças, pelo menos formalmente, não terá visto o projeto de relatório que foi enviado aos principais protagonistas da decisão que resultou no pagamento de meio milhão de euros a Alexandra Reis para abandonar a administração da empresa três anos antes do final do mandato.

De acordo com informação recolhida pelo Observador, o ministro das Finanças não foi chamado a pronunciar-se sobre o projeto de relatório remetido pela IGF a outros envolvidos a quem foi pedido que exercessem o contraditório perante a versão preliminar sobre o apuramento dos factos.

Fernando Medina não estava na liderança das Finanças quando a decisão de indemnizar Alexandra Reis foi tomada, em fevereiro de 2022. Mas, de acordo com dados recolhidos pelo Observador, os anteriores responsáveis da pasta das Finanças — o ministro e o secretário de Estado do Tesouro que tinha o pelouro da TAP — também não receberam o projeto de auditoria para se pronunciarem, ainda que tenham prestado informação à IGF no quadro da investigação aberta em dezembro após o envio do dossiê por parte dos ministérios das Infraestruturas e das Finanças e no seguimento dos esclarecimentos dados pela TAP sobre a saída de Alexandra Reis.

