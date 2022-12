Os esclarecimentos prestados pela TAP ao Governo sobre os passos do acordo que levou à saída de Alexandra Reis da administração da transportadora tiveram já uma consequência política: a demissão da secretária de Estado do Tesouro a pedido do ministro das Finanças. O lastro pode não ficar por aqui. António Costa tinha avisado que os esclarecimentos estavam a ser avaliados bem como os passos seguintes. E também Marcelo Rebelo de Sousa já tinha pedido esclarecimentos. Fernando Medina pediu a demissão de Alexandra Reis. Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, ainda não reagiu além do comunicado conjunto depois de receber os esclarecimentos da TAP.

Os esclarecimentos da TAP chegaram com a informação sobre os valores, a sustentação jurídica da negociação e os contornos da saída de Alexandra Reis. E sabe-se que Alexandra Reis recebeu efetivamente 500 mil euros (o que a TAP diz não ser na totalidade a indemnização), mas pediu quase 1,5 milhões de euros, numa altura em que a TAP estava já ao abrigo do plano de reestruturação que determinou cortes salariais e de pessoal.

