Médio Tejo: uma viagem até ao coração de Portugal

Neste enorme lago azul, formado pelas águas do rio Zêzere e emoldurado por montanhas xistosas cobertas por um manto verde de pinheiros mansos e bravos e eucaliptos, tem está localizada a primeira Estância de Wakeboard do mundo com cinco cable parks: Aldeia do Mato (Abrantes); Lago Azul (Ferreira do Zêzere); Montes (Tomar); Trízio (Sertã) e Fernandaires (Vila de Rei). A sua inauguração, em 2016, veio colocar Portugal na rota do circuito mundial de wakeboard. Este ano não perca a oportunidade de assistir em Lago Azul, Ferreira do Zêzere, ao Campeonato Mundial de Wakeboard – Nautique WWA Wakeboard World Championships, entre 30 de agosto a 3 de setembro.

Castelo do Bode é também reconhecido pela qualidade da sua oferta hoteleira e de restauração, pelas praias fluviais de qualidade certificada, perfeitas para mergulhos refrescantes e momentos de diversão em cima de uma prancha de SUP, kayak, canoa ou de um barco à vela enquanto inspira o ar puro que o envolve.

… à Serra.

O pinhal, os rios, as serras e os campos verdejantes marcam a paisagem dos 13 concelhos que fazem parte da região do Médio Tejo. Esta diversidade paisagística oferece as condições ideais para a realização de caminhadas acompanhadas pelo som, cheiros e cores da natureza. Conheça as áreas protegidas da nossa região

Visite o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, o Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios e o Sítio Sicó/Alvaiázere, importantes áreas protegidas desta região, e deixe-se deslumbrar pelas maravilhas da biodiversidade que a Natureza lhe oferece.