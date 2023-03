Quem foram os países que mais ajudaram a Ucrânia, até agora? Instituto alemão fala em "apoio muito limitado" a Kiev

Espanha é um dos países europeus que dão menor ajuda em termos bilaterais, algo que o El Mundo classifica como uma “dissonância considerável” entre o discurso público de Pedro Sánchez e a realidade. Madrid deu, apenas, 0,03% do seu Produto Interno Bruto (PIB). Portugal deu o equivalente a 0,21% do seu PIB anual. Porém, quando se soma às ajudas bilaterais a porção de apoio empenhado pela Comissão Europeia (à luz do peso de cada país na União), então Espanha só é superada pela Alemanha, França, Itália e Polónia. E, aí, Portugal está em 11º lugar.

Os dados revelam que, em termos comparativos, cada cidadão português ajudou a Ucrânia com 44 euros, mais do que os 17 euros de Itália e muito mais do que os 8 de Espanha. Os EUA deram 193 euros por habitante e o Reino Unido ajudou a Ucrânia com 122 euros por cada cidadão.

“É notável que os EUA, sozinhos, entregaram consideravelmente mais [à Ucrânia] do que todos os países europeus somados, sobretudo porque é na vizinhança próxima destes países que a guerra está a acontecer”, escreve o Kiel Institute, cujo estudo se baseia nos auxílios prestados ou prometidos até 15 de janeiro de 2023. Por outro lado, “os países do leste europeu estão entre os mais generosos, sobretudo quando se incluem os custos com o acolhimento de refugiados”.

Porém, a guerra na Ucrânia está a mobilizar quantias “pequenas” quando se compara com aquilo que aconteceu noutras guerras. “A despesa anual dos EUA com a guerra na Coreia, Vietname e Iraque foi muito maior do que aquilo que está a ser gasto na Ucrânia”, refere o instituto. E, de um modo geral, “os governos europeus mobilizaram 10 vezes mais fundos para subsídios energéticos dentro do seu país do que aquilo que mobilizaram para a Ucrânia”.

Ou seja, diz o Kiel Institute, “olhando para esta questão de um modo alagado, o apoio internacional à Ucrânia, até ao momento, tem sido bastante limitado”.