O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, afirmou que a conferência de imprensa em que participou na semana passada, onde foram anunciadas as medidas decididas pelos bispos para lidar com a crise de abusos sexuais dentro da Igreja, não foi “feliz”.

Em declarações ao jornal Expresso, o bispo reconheceu que, naquele momento, não conseguiu “passar aquilo que levava para dizer”.

Compreendo e assumo que aquela comunicação naquele dia não foi fácil, não foi adequada e eu também não fui feliz. Não correu bem e isso eu assumo”, disse D. José Ornelas.

As declarações do presidente da CEP fazem parte de uma entrevista do Expresso ainda a ser publicada. No excerto divulgado, contudo, é possível ver que D. José Ornelas também aborda a questão das indemnizações às vítimas — que os bispos decidiram que devem caber aos abusadores e não à Igreja. “Não vou pôr um preço ao sofrimento”, diz agora Ornelas. “Agora, tudo o que haja nesse sentido de ajudar a pessoa que sofreu, a esse sofrimento nunca vou virar a cara”.

A CEP decidiu na passada sexta-feira aplicar um conjunto de cinco medidas para responder ao relatório da Comissão Independente, que estimou um número de 4.815 vítimas potenciais de abuso por membros do clero e da Igreja. Na conferência de imprensa após a reunião, D. José Ornelas disse haver limitações à investigação a padres abusadores, dizendo que a lista entregue pela Comissão Independente é apenas “uma lista de nomes” — algo que membros da própria Comissão refutaram.

Esta quarta-feira, os bispos da diocese de Angra do Heroísmo e Évora anunciaram que vão suspender os padres das suas dioceses que são suspeitos de abuso sexual.