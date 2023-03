O processo de querela original do atentado de 12 de maio de 1982, em Fátima, contra o Papa João Paulo II foi na quarta-feira entregue ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, anunciou a Comarca de Santarém.

A entrega do documento culminou uma série de iniciativas do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém para assinalar os 40 anos do processo de Querela n.º 196/1982, do extinto Tribunal da Comarca de Vila Nova de Ourém e após o interesse na sua conservação manifestado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

Numa nota divulgada no seu site, o Tribunal destacou que esta entrega assinala “o cariz único e a relevância histórica, no contexto nacional, do referido processo judicial e o interesse público na sua preservação”.

Para assinalar os 40 anos do processo-crime do atentado contra o Papa, a Comarca de Santarém realizou a exposição “40 anos do processo-crime do atentado de 12 de maio de 1982 contra o Papa João Paulo II”, no Paço dos Condes, em Ourém, com informação jurídica, histórica e sociológica sobre a viagem de João Paulo II a Portugal, onde foi vítima de um atentado.

Além do processo judicial, a exposição exibiu até ao final de janeiro deste ano painéis expositivos, filmes documentais, elementos fotográficos e jornalísticos e inclusive a arma do crime, cedida para a exposição pelo museu da Polícia Judiciária.

O padre Juan Krohn tentou assassinar, com um sabre, João Paulo II em 12 de maio de 1982, quando o Papa se deslocou a Fátima para agradecer ter sobrevivido a um outro atentado falhado, em 13 de maio do ano anterior, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Krohn foi detido no dia da tentativa de atentado e o seu julgamento foi o primeiro em Portugal a decorrer sob pressão mediática, no então Tribunal de Ourém, entre 20 de outubro de 1982 e 02 de maio de 1983.

O homem foi condenado a seis anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado na forma tentada e detenção e uso de arma proibida, e ainda por injúrias ao tribunal, culminando numa pena única de sete anos e 90 dias de prisão.