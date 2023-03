Tem sido assim ao longo da carreira. Cristiano Ronaldo revela muito jeito para marcar golos, não assim tanto para esconder o que sente. Os sinais de frustração têm sido visíveis. Três jogos sem magoar a rede são suficientes para Cristiano sentir que deve algo a si próprio. Na jornada 21 do campeonato saudita, frente ao Abha Club, voltou a alimentar o vício.

O internacional português dava sinais de que lhe faltava algo. O Al Nassr perdia e Ronaldo gesticulava com um adversário que estava no chão, pedindo que saísse o mais rápido possível do terreno de jogo. A perder e sem marcar, notava-se que o humor não era favorável, quase ao nível de quem acorda cedo e não dormiu horas suficientes. Quando marcou, mostrou, porque é que não é só na Arábia Saudita que contam com ele.

Roberto Martínez revelou esta sexta-feira que convocou um jogador da Liga da Arábia Saudita para a seleção portuguesa. Por muito periférico que seja o campeonato saudita, é sempre fácil encontrar as grandes estrelas. Mesmo quando se debatia se o percurso de Cristiano Ronaldo na equipa das quinas tinha chegado ao fim, o treinador espanhol deu um voto de confiança ao capitão mesmo que se trata apenas de “um ponto de partida”, explicou. “Conheci os 26 jogadores da lista do Qatar. É importante falar com eles, saber o compromisso. Ronaldo é um jogador muito comprometido. É a minha posição. É um jogador que pode dar experiência, como figura muito importante para a equipa. Não olho a idade, outros aspetos, penso que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar a experiência da sua carreira”, esclareceu especificando que a idade do jogador não foi tida em conta na hora da escolha.

Estava pintado de fresco o último jogo entre o Al Nassr e o Abha Club. A meio da semana, as equipas encontraram-se para os quartos de final da Taça do Rei. A equipa de Riade venceu por 3-1 e, mesmo com a vitória, Cristiano Ronaldo mostrou-se desagradado quando foi substituído. Para este jogo, Talisca voltou a ser titular após regressar de lesão.

Ao contrário do que aconteceu na partida da Taça em que o Al Nassr marcou no primeiro minuto, desta vez foi o Abha a começar melhor com um golo anulado aos sete minutos. Apesar de, nesse momento, não ter passado de uma ameaça, Abdulfattah Adam (26′) marcou mesmo e obrigava os comandados de Rudi Garcia a correrem atrás do prejuízo.

Aí apareceu o inevitável. Livre para o Al Nassr, Cristiano Ronaldo colocou a bola a meio do meio campo ofensivo, desenvolveu toda a mecânica que antecede o momento em que arranca para a bola e rematou. O tiro parecia fraco, mas a verdade é que foi ter ao fundo das redes (79′).

No instante seguinte, Zakaria Sami viu o segundo amarelo e foi expulso, ficando o Al Nassr com mais um jogador em campo. A partida entrava nos dez minutos finais e a equipa de Riade procurava a vitória que conseguisse manter a acesa a luta pelo primeiro lugar uma vez que o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, já tinha vencido nesta jornada.

O esforço compensou e o Al Nassr conquistou uma grande penalidade. Cristiano Ronaldo tinha a bola na mão para assumir a cobranças, mas cedeu-a a Talisca (86′), o melhor marcador da Liga Saudita, e o brasileiro não defraudou as confianças depositadas pelo português e fez o 2-1, mantendo a distância de um ponto para a equipa do técnico português.