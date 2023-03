A Lancia foi literalmente abandonada pela Fiat Chrysler Automobiles (FCA), apesar de ser uma das marcas com a história mais rica do grupo. Após a fusão com a PSA, de que resultou a Stellantis, a Lancia ganhou um novo ânimo, novos responsáveis e, finalmente, a possibilidade de recuperar o seu estatuto, o da marca que nos ofereceu alguns dos carros mais luxuosos do passado e dos mais emocionantes dos últimos 50 anos.

O Stratos continua a ser um dos mais belos e elegantes coupés jamais produzidos 5 fotos

Com Luca Napolitano à frente dos destinos da marca, de mãos dadas com Jean-Pierre Ploué, o responsável pelo design, o melhor é apontar lá para cima, pois se Napolitano sabe o que quer, Ploué sabe como lá chegar. A prova disso é que a próxima Semana de Design de Milão, que arranca em meados de Abril, vai ser o palco escolhido para mostrar ao mundo um concept – e tudo indica que será muito próximo do modelo definitivo – que antecipa a chegada do novo Ypsilon, que começará a ser entregue a clientes já no próximo ano.

O regresso do Lancia Delta já está garantido, mas há outros modelos que podem regressar ao activo, a começar pelo Fulvia 7 fotos

Além do novo Ypsilon, que será revelado a 15 de Abril em Milão, a Lancia anunciou que se irá seguir um topo de gama em 2026 e mais uma reinterpretação do popular Delta em 2028. Todos estes novos modelos têm como inspiração os sucessos da marca nos anos 50 e 60, bem como os mais recentes nos anos 70 e 80.