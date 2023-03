A ideia já andava a marinar, mas foi depois de um almoço no Martinho da Arcada, em Lisboa, que a decisão foi tomada. A concorrência suíça tinha viciado o mundo no café em cápsula, com a ajuda de George Clooney, e toda a gente questionava porque é que a Delta não tinha nada igual. À saída daquele almoço, Rui Nabeiro, fundador do império de Campo Maior, não escondeu a frustração ao neto.

Foi o empurrão que faltava para Rui Miguel Nabeiro, naquela altura responsável pela área estratégica e de operações do grupo, pôr mãos à obra. A Delta Q nascia pouco depois, tremida ao início, mas encarrilada com o tempo. Hoje, vale 25% dos cerca de 430 milhões de euros que a Delta fatura anualmente. Foi a grande prova de fogo de Rui Miguel Nabeiro, que do avô, que morreu este domingo aos 91 anos, herdou não só o nome mas todo um legado numa das maiores empresas familiares do país.

