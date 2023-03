(Em atualização)

Rui Nabeiro, fundador da Delta Cafés, morreu este domingo, aos 91 anos, vítima de doença, confirmou o grupo numa publicação nas redes sociais. Estava internado no Hospital da Luz, em Lisboa. Um dos homens mais ricos de Portugal, o empresário de Campo Maior completava 92 anos no final deste mês de março.

“É com profunda tristeza que partilhamos a notícia do falecimento de Rui Nabeiro. Para uns Comendador, para outros Sr. Rui, para todos nós uma pessoa verdadeiramente inspiradora que fez da sua vida e paixão pelo café um exemplo para todos os Portugueses. Único nas suas qualidades humanas e nos seus valores, deixa-nos um legado de generosidade, empatia e proximidade. Até sempre Sr.Rui.”, lê-se na nota publicada pelo grupo Delta nas redes sociais.

Já na manhã deste domingo a CNN Portugal tinha dado conta de uma nota interna do grupo Delta, assinada pelo neto de Nabeiro, Rui Miguel Nabeiro, e enviada a todos os trabalhadores da empresa, com a indicação de que o fundador da Delta estava “hospitalizado com prognóstico reservado, devido a doença respiratória”, e em que a família de Nabeiro reconhecia-a “gravidade da situação”.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931, em Campo Maior, no Alto Alentejo. Começou a trabalhar aos 12 anos, ajudando a mãe na pequena mercearia e o pai e os tios na torra do café. Aos 19 anos, assumiu a direção da empresa de torrefação da família, experiência que lhe permitiu abrir em 1961 a Delta Cafés, hoje líder do mercado dos cafés em Portugal e com uma forte presença internacional. A marca está presente em países como França, Suíça Luxemburgo ou China.

Em 1984, dois anos após ter fundado a Novadelta, que se dedica à torrefação, empacotamento e comercialização de café, criou em Campo Maior aquela que era na altura a maior fábrica de torrefação da Península Ibérica. Em 1988, criou o Grupo Nabeiro – Delta Cafés, que conta atualmente com mais de duas dezenas de empresas com intervenção direta em áreas como a alimentação, imobiliário e turismo.

Além de empresário, Nabeiro ocupou durante vários anos o cargo de presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, antes e depois do 25 de Abril.

Rui Nabeiro foi condecorado com a Ordem Civil do Mérito Agrícola Industrial e Comercial – Classe Comercial pelo Presidente Mário Soares, em junho de 1995, e com a Ordem do Infante D. Henrique, em janeiro de 2006, quando Jorge Sampaio era ainda Presidente. Em Espanha, recebeu a Comenda da Ordem de Isabel a Católica e, em 2010, foi nomeado Cônsul Honorário de Espanha, com jurisdição nos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.