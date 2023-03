No ano em que assinala a décima edição, o Primavera Sound quer continuar a crescer, mas de forma sustentada. Na apresentação do festival, que decorreu esta terça-feira na Casa do Roseiral, no Porto, foi assumido o compromisso de crescimento, desde o recinto ao orçamento e ao número de artistas que compõe o cartaz — que este ano tem quatro dias para assinalar o aniversário redondo.

“A palavra crescimento é a que melhor caracteriza o festival. Crescemos em número de dias, em número de projetos musicais — nas últimas nove edições tivemos uma média de 60 artistas e este ano temos 76 –, crescemos em termos orçamentais — é um festival que este anos rondará os 13 milhões de euros de investimento — e crescemos também na área ocupada no Parque da Cidade, com mais cinco/seis hectares de área para montagem do festival”, explicou José Barreiro, diretor do Primavera Sound no Porto.

Este ano o Primavera Sound realiza-se ao longo de quatro dias, de 7 a 10 de junho, como forma de celebrar a 10.ª edição do festival. No cartaz estão nomes como Kendrick Lamar, Rosalía, Pet Shop Boys, Blur, Halsey e, anunciados mais recentemente, os britânicos New Order, que atuam no último dia do evento.

