Os New Order estão de regresso a Portugal. Uma das mais emblemáticas bandas britânicas da década de 1980 e 1990, o grupo é a mais recente confirmação do festival Primavera Sound, no Porto, onde vão atuar a 10 de junho.

A confirmação foi feita esta terça-feira na página de Instagram do festival, na sequência de um “pré-anúncio” na segunda que indicava uma confirmação-surpresa a ser feita às 15h00 (e que acabou por passar para as 16h00).

O anúncio acontece precisamente no dia em que Blue Monday, um dos mais famosos temas da banda, celebra 40 anos. Antes disso, alcançaram o sucesso na segunda metade da década de 1970 como Joy Division. Após o suicídio de Ian Curtis, vocalista, liricista e guitarrista da banda, os restantes membros, Bernard Sumner, Peter Hook e Stephen Morris, resolveram continuar sob um nome diferente, adotando a designação “New Order”.

Ao longo dos anos seguintes, através de temas como o já referido Blue Monday (1983), Thieves Like Us (1984) ou True Faith (1987), assumiram-se como uma das maiores bandas de culto do mundo, popularizando um estilo alternativo, fundindo a música rock com elementos eletrónicos e de dança.

Os New Order atuam assim no mesmo dia de outra conhecida banda britânica, os Blur. O Primavera Sound regressa este ano ao formato de quatro dias — de 7 a de 10 de junho — com um cartaz que inclui nomes como Kendrick Lamar, Rosalía, Pet Shop Boys, Halsey, Baby Keem ou NxWorries (duo de Anderson .Paak e Knxwledge).