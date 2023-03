A terceira pode ser de vez, mas a quinta “será a última”. Rupert Murdoch, magnata dos media e um dos homens mais poderosos do mundo, anunciou que se vai casar novamente aos 92 anos. A nova mulher será Ann Lesley Smith, uma antiga capelã da polícia, 26 anos mais nova do que empresário norte-americano nascido na Austrália.

A notícia foi confirmada pelo próprio Murdoch em declarações a um dos seus jornais, o tabloide New York Post. “Estava muito nervoso. Tinha pavor de me apaixonar — mas sei que é a minha última vez. É bom que seja. Estou feliz“, contou o magnata, que também detém jornais como o The Times e o The Sun (no Reino Unido), o Wall Street Journal e o canal televisivo Fox News (nos Estados Unidos).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Smith e Murdoch ter-se-ão conhecido em setembro do ano passado, durante um evento na vinha deste último na Califórnia. Daí até ao pedido de casamento, no dia de São Patrício (feriado irlandês celebrado nos EUA a 17 de março), passaram cerca de seis meses. A antiga capelã da polícia de São Francisco já foi casada com Chester Smith, cantor country e empresário, que morreu em 2008.

“Sou viúva há 14 anos. Como o Rupert, o meu marido também era empresário”, contou Ann Lesley Smith. “É um presente de Deus para ambos. (…) Pondo as coisas em perspetiva, não é a minha primeira volta no carrossel. Estar perto dos 70 quer dizer que estou na parte final da vida. Esperei pelo momento certo, e os meus amigos estão felizes por mim”.

O casamento deverá acontecer no verão, com o casal a dividir o tempo entre as várias propriedas de Murdoch nos EUA e no Reino Unido.