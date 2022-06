O fim do casamento do magnata Rupert Murdoch com a ex-supermodelo Jerry Hall. O que poderá ter levado a este desfecho?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando se casou, em março de 2016, com a antiga supermodelo Jerry Hall, o magnata dos media Rupert Murdoch escreveu ser “o homem mais sortudo e feliz do mundo” no Twitter. Seis anos depois, essa sorte parece desaparecido.

No more tweets for ten days or ever! Feel like the luckiest AND happiest man in world. — Rupert Murdoch (@rupertmurdoch) March 4, 2016

O casal está a divorciar-se, segundo avançou quarta-feira o The New York Times, que cita duas fontes com “conhecimento da decisão”. Ainda sem confirmação oficial da separação, um conhecido garantiu ao The Telegraph: “Quando ele toma uma decisão, é curto e incisivo e é isso”.

Ao jornal britânico, vários amigos confessaram terem ficado sem compreender o que terá levado à separação.“Fiquei genuinamente chocado quando soube”, admitiu um deles. “Se perguntares a alguém que os viu juntos em privado, irão dizer que Jerry o ama, então ninguém viu isto [separação] a acontecer.”

Outra fonte, também sob anonimato, detalhou: “Combinavam tão bem. Apenas há alguns meses, pareciam perfeitamente felizes, e as suas famílias davam-se muito bem”.

Já o The New York Times recorda que a atriz de Batman compareceu no 91º aniversário do marido num restaurante no Central Park, evento no qual o casal se mostrou apaixonado, segundo uma fonte que esteve na festa.

Em dezembro, por exemplo, o casal comprou um rancho no estado norte-americano de Montana, aquisição encarada como, escreve o The Telegraph, “um gesto romântico de Murdoch para a sua esposa nascida no Texas”. No entanto, como diz o ditado, nem tudo o que parece é: esta compra de cerca de 265 milhões de euros pode já ter sido um sinal de tensão, pois Murdoch colocou ao mesmo tempo o seu apartamento em Nova Iorque à venda. Ora, disse fonte próxima ao jornal britânico, “ele sempre gostou de viver em Nova Iorque”, mas Jerry nem tanto.

Ao longo da relação, colecionaram várias moradas. É o caso do Great Tew Manor em Cotswolds, em 2020, cujos planos englobavam um restauro avaliada em 35 milhões de euros.