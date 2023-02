Rupert Murdoch, chairman da Fox Corporation, reconheceu que alguns dos apresentadores da Fox News “endossaram” uma narrativa infundada acerca das eleições presidenciais norte-americanas de 2020, que foram vencidas por Joe Biden.

As declarações do empresário foram tornadas esta segunda-feira públicas como parte do processo de 1,6 mil milhões de dólares da Dominion Voting Systems, que vende software de votação eletrónica, contra a Fox News. A empresa, que processou a estação televisiva por difamação, argumenta, segundo o The Washington Post, que alguns dos apresentadores fizeram alegações falsas de que o software e hardware de votação eletrónica que vende fizeram com que os resultados das eleições fossem fraudulentas.

A Fox News negou que tenha feito conscientemente falsas alegações sobre as eleições. Ainda assim, Murdoch reconheceu que alguns comentadores e apresentadores, como Sean Hannity, Jeanine Pirro e Maria Bartiromo, estavam a “endossar” uma narrativa infundada.

O The Washington Post escreve que o empresário mostrou algum arrependimento pela forma como a Fox News lidou com as reivindicações de fraude eleitoral, mas defendeu a programação da estação ao dizer que a mesma estava a tentar “cruzar a linha entre ‘vomitar’ teorias da conspiração por um lado, mas chamando a atenção para o facto de elas serem falsas por outro”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No processo, o chairman da Fox Corporation disse também que foi “errado” permitir que Mike Lindell, aliado de Trump, aparecesse num programa da Fox News em janeiro de 2021, onde repetiu acusações contra a Dominion Voting Systems.

O jornal norte-americano escreve que a empresa alega, no processo, que Rupert Murdoch deu ao genro e a um conselheiro de Trump informações confidenciais da estação televisiva acerca dos anúncios de Joe Biden, bem como da estratégia de debate.

O processo junta testemunhos e mensagens de funcionários da Fox News que permitem perceber a forma como a estação televisiva transmitiu alegações sobre irregularidades nas eleições e teorias da conspiração para, supostamente, prender a atenção dos telespectadores.