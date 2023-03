Algumas dezenas pessoas reuniram-se este sábado no Parque Eduardo VII, Lisboa, para uma marcha pela água, mostrando-se contra a “negligência governamental” na proteção dos ecossistemas e na salvaguarda dos recursos hídricos.

Com tarjas colocadas no chão, os participantes da ação de protesto do Movimento Pelas Águas e Serras, que culmina com um desfile até ao rio Tejo, anunciavam palavras de ordem como “Sem rio não há pão” ou “Guardar rios, guardar vidas”.

A marcha deste sábado acontece depois de na quarta-feira ambientalistas terem apelado à proteção dos recursos hídricos, entre Assembleia da República e a Praça do Comércio, no âmbito do Dia Mundial da Água.