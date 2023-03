O Ministério Público (MP) acusou César Boaventura de três crimes de corrupção ativa e um na forma tentada em benefício do Benfica, avançou O Jogo, que teve acesso ao despacho de acusação.

Em causa está o suposto aliciamento ou tentativa de aliciamento de três jogadores do Rio Ave (Marcelo, Cássio e Lionn) e do guarda-redes do Marítimo (Salin) para alterar os resultados de jogos de forma a beneficiar o Benfica na época de 2015/2016

Segundo O Jogo, o despacho de acusação lembra que o Boaventura era conhecido como empresário desportivo e mantinha uma relação de confiança e de proximidade com Luís Filipe Vieira, então presidente do Benfica, e também com a SAD encarnada.

Apesar da ligação, a SAD do clube não será acusada de qualquer crime porque, como explica o mesmo jornal, o empresário não desempenhava qualquer cargo na sociedade.