O navio humanitário MV Louise Michel, financiado pelo artista Banksy, está retido pelas autoridades italianas desde sábado, depois de a sua tripulação ter violado uma nova regra do governo de Giorgia Meloni.

Atualmente, as embarcações humanitárias que ajudam migrantes em pequenas embarcações sobrelotadas podem apenas resgatar uma única embarcação antes de se dirigirem a um porto italiano. A tripulação do MV Louise Michel realizou um primeiro resgate na costa da Líbia e foi instruída a dirigir-se para o porto de Trapani, na Sicília. No entanto, a tripulação respondeu a outros três pedidos de socorro perto de Malta.

“No sábado de manhã 180 pessoas desembararam em Lampedusa depois de quatro operações de resgate”, explicou a tripulação na rede social Twitter Após desembarcar os migrantes no porto de Lampedusa, o MV Louise Michel ficou bloqueado no porto italiano e só poderá regressar ao mar alto daqui a 20 dias.

1/2????#LouiseMichel blocked for 20 days after multiple rescues. On Saturday morning 180 people disembarked on Lampedusa after four rescue operations. The Crew had responded earlier to several Mayday relay calls from a Frontex aircraft about people in immediate need of assistance. pic.twitter.com/RnMbg4It01 — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) March 27, 2023

Temos conhecimento de dúzias de barcos em socorro mesmo em frente da ilha [de Lampedusa] neste preciso momento, no entanto estamos a ser impedidos de ir em seu auxílio”, explicou a tripulação este domingo no Twitter.

O navio MV Louise Michel foi uma antiga embarcação francesa comprada com fundos criados pelo artista de rua Banksy e participa em missões de resgate no Mediterrâneo desde 2020. O barco apresenta a pintura de uma rapariga com um colete salva vidas a segurar numa boia cor de rosa em forma de coração.

Segundo as regras do novo governo italiano, qualquer embarcação de uma Organização Não Governamental que resgate mais do que uma embarcação por viagem incorre numa multa de até 50 mil euros e será apreendida por parte das autoridades italianas.

A intenção desta nova lei foi sempre clara: impedir as embarcações de ONG de realizarem missões de resgate”, afirmou a capitã da embarcação, Morana Milijanovic. ” Parece absurdo uma vez que lá fora existem centenas de pessoas em perigo, enquanto nós estamos presos neste porto. As consequências são claras, um aumento do número de mortes no mar.”

As autoridades italianas acusam a tripulação do MV Louise Michel de “complicar uma operação de socorro de coordenação delicada“, além de aumentar a pressão no centro de migração de Lampedusa, que se encontra, segundo o The Telegraph, perto do colapso em função do elevado número de migrantes que aí chegaram nos últimos dias.