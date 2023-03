O presidente da Câmara Municipal do Seixal manifestou-se hoje satisfeito com a intenção do Governo de avançar com a expansão do Metro Sul do Tejo, mas sublinhou a importância de uma calendarização da execução do projeto.

“Estou expectante quanto ao horizonte temporal desta medida”, disse Paulo Silva, em declarações à agência Lusa, considerando que a medida é uma mais-valia importante para a rede de transportes públicos e para a mobilidade da população do concelho.

Num artigo publicado no jornal centenário O Setubalense, o primeiro-ministro, António Costa, adianta que o Conselho de Ministros de quinta-feira, integrado no roteiro “Governo + Próximo” dedicado ao distrito de Setúbal, vai aprovar uma resolução que permitirá avançar com diversos projetos no Arco Ribeirinho Sul, sobretudo ao nível dos transportes.

“Os primeiros passos para a sua concretização serão dados neste ‘Governo + Próximo’, através da aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros que permitirá, entre outros, o arranque dos trabalhos técnicos das próximas fases da expansão do Metro Sul do Tejo e a concretização de projetos para a construção de novas ligações entre o Barreiro e o Montijo e o Barreiro e o Seixal, de um novo terminal fluvial na Moita e do ‘Passeio do Arco Ribeirinho Sul’, via pedonal, ciclável e de estrutura verde, garantindo a ligação de Almada a Alcochete”, lê-se no artigo.

Salientando que é importante que o projeto avance, o presidente da Câmara Municipal do Seixal disse ainda que “imperou o bom senso” por a expansão anunciada integrar os trocos anteriormente contratualizados e que aguardam execução desde 2003, ou seja, entre Corroios e Fogueteiro e entre o Fogueteiro e o Seixal.

O autarca congratulou-se igualmente por a expansão incluir a construção de uma ponte entre o Seixal e o Barreiro com uma via pedonal e ciclável, “como o Seixal sempre defendeu”.

“São dois concelhos que sempre tiveram afinidades e que agora ficarão mais próximos quando a ponte estiver construída”, disse.

O autarca destacou também que, até ao momento, o único investimento calendarizado e com compromissos assumidos é o da descontaminação dos terrenos da antiga Siderurgia Nacional.

No Barreiro, o ministro das Finanças, Fernando Medina disse que o Estado vai assumir a totalidade das verbas necessárias para a descontaminação dos solos de municípios da margem sul do Tejo, decisão que considerou que irá desbloquear o processo de requalificação urbana.

Na sua intervenção, Fernando Medina referiu também que o Conselho de Ministros de quinta-feira aprovará uma resolução que marca “o arranque dos aspetos concretos e nucleares para o desenvolvimento” da Península de Setúbal.