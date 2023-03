Os monovolumes são práticos, mas são vistos por uma coisa do passado – tal como as berlinas –, com o presente e o futuro a pertencerem aos SUV. Daí que a Renault tenha desistido dos seus Talisman e Espace, e tenha apenas salvo esta última denominação, aplicando-a a partir de agora a um SUV com sete lugares.

O novo Espace SUV deriva do Austral, uma vez que na prática é uma versão 21 cm mais comprida para oferecer mais bagageira ou um habitáculo com espaço para sete ocupantes. A habitabilidade superior deve-se ao maior comprimento entre eixos, de 2,738 metros em vez de 2,667 metros, incremento que se destina não a reforçar o espaço para as pernas de quem segue na segunda fila de bancos, mas sim a criar espaço para quem se senta na terceira fila, naqueles dois lugares que podem rebater para desaparecer sob o fundo da bagageira.

A diferença entre o Espace e o Austral está no comprimento, que permite um espaço mais generoso no habitáculo e mala 13 fotos

Sabe-se que, ao contrário do Austral, que oferece entre nós uma versão mild hybrid com 160 cv, ou full hybrid (HEV) com 200 cv, o Espace em Portugal apenas proporá a versão HEV de 200 cv. À semelhança do Austral com a mesma mecânica, o Espace será capaz de atingir uma velocidade máxima de 175 km/h e os 0-100 km/h em 8,8 segundos, mas o destaque é para o consumo calculado em WLTP de somente 4,7 litros/100 km.

A bagageira do Espace é maior do que a do Austral e permite a existência de dois bancos extra que se podem fazer desaparecer sob o fundo da mala 4 fotos

Os clientes portugueses vão poder encomendar o Espace a partir da Primavera, com as primeiras unidades a chegar aos clientes no final do Verão. Os preços ainda não estão definidos, mas deverão arrancar a partir de 40.000€, uma vez que o SUV Espace deverá ser proposto por mais 2000€ a 2500€ do que o Austral equivalente, com a mesma mecânica e nível de equipamento. Para suavizar o investimento, o Espace exigirá exactamente o mesmo investimento, tanto na versão de cinco como na de sete lugares.