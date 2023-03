Era uma questão de tempo mas, como em tudo desde que “explodiu”, Diogo Ribeiro gosta de ser o primeiro. Mais uma vez foi, literalmente, o primeiro: o nadador de 18 anos não demorou a confirmar a presença nos Jogos Olímpicos de Paris, confirmando os mínimos neste caso para a prova dos 50 metros livres no Nacional Open de Portugal, que arrancou esta quinta-feira na Piscina da Penteada, no Funchal. Em paralelo, o atleta do Benfica garantiu também presença nos próximos Mundiais de Fukuoka, que se realizam em julho.

Diogo Ribeiro fez a nova melhor marca nacional ainda nas eliminatórias com 21,87, superando o anterior registo que pertencia a Miguel Nascimento em setembro do último ano (21,90). O também atleta do Benfica ficou com a terceira marca na qualificação (21,99), atrás do ucraniano Andrii Govorov (que representa o V. Guimarães, 21,98) que fez também mínimo olímpico. Ainda nas eliminatórias dos 50 metros livres, Miguel Marques, com 22,70, garantiu marca para os Campeonatos da Europa de juniores.

De recordar que Diogo Ribeiro foi a grande revelação de 2022 na natação e no desporto, ganhando uma medalha de bronze nos 50 metros mariposa dos Europeus absolutos de Roma e três ouros nos Mundiais de juniores de Lima, ficando ainda com o recorde mundial júnior dos 50 metros mariposa (as outras vitórias no Peru foram conseguidas nos 50 metros livres e nos 100 metros mariposa).

