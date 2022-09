Diogo Ribeiro conquistou no sábado o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, em Lima, com recorde do mundo do escalão, juntando esta conquista às medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.

O nadador do Benfica, de 17 anos, venceu a prova em 22,96 segundos, melhorando em nove centésimos o recorde do mundo júnior, que estava na posse do russo Andrei Minakov (23,05), desde outubro de 2020, retirando também 11 centésimos ao recorde nacional, que já lhe pertencia.

Diogo Ribeiro venceu confortavelmente a final, deixando o checo Daniel Gracik, na segunda posição, a meio segundo (23,46), e o dinamarquês Casper Puggaard, no terceiro lugar, a um segundo (23,96), após abdicar da meia-final dos 100 metros livres, para a qual se tinha qualificado com o melhor tempo das eliminatórias, à frente do recordista mundial absoluto, o romeno David Popovici.

Após a conquista do terceiro título mundial, Diogo Ribeiro, visivelmente emocionado, agradeceu a quem o apoiou, nomeadamente na piscina peruana.

Foi muito difícil, um ano muito tenso”, referiu o nadador português, prometendo “habituar-se a este ritmo de vitórias”.

O nadador do Benfica, de 17 anos, treinado por Alberto Silva, já tinha conquistado, na capital peruana, os títulos mundiais de juniores nos 50 livres e nos 100 mariposa.

O detentor dos recordes nacionais dos 100 metros livres (48,52 segundos) e 100 (51,61) e 50 (22,96) mariposa, distância em que conquistou a medalha de bronze nos últimos Europeus absolutos, em Roma.