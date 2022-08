Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os sinais estavam lá. Estavam mesmo todos lá, ou não tivesse batido o recorde nacional dos 50 metros mariposa ainda nas eliminatórias. No entanto, para ele e para todos os nadadores portugueses, essa acaba por ser muitas vezes a “medalha” possível em grandes competições. Para Diogo Ribeiro não foi. E, após garantir a presença na final, tornou-se apenas o terceiro atleta da Seleção a chegar ao pódio numa edição dos Europeus de natação de Piscina Longa, que este ano se estão a realizar na cidade de Roma.

Naquela que foi a segunda final da tarde no segundo dia dos Europeus, o italiano Thomas Ceccon ganhou a prova com o tempo de 22,89, seguido pelo francês Maxime Grousset (22,97). Diogo Ribeiro terminou com o tempo de 23,07, à frente daquele que era apontado como um dos principais favoritos à vitória até pelos registos que deixara nas eliminatórias e nas meias-finais, o neerlandês Nyls Korstanje (23,10).

De recordar que, antes do sucesso do atleta ainda júnior (17 anos), Portugal contava apenas com duas medalhas em Europeus de Piscina Longa: Alexander Yokochi, mítico nadador que foi prata nos 200 metros bruços dos Europeus de Sófia em 1985 (sendo ainda o único atleta português a atingir uma final olímpica na natação), e Alexis Santos, bronze nos 200 metros estilos dos Europeus de Londres em 2016. Diogo Ribeiro já tinha pulverizado o recorde nacional nas eliminatórias (23,24) e nas meias-finais (23,18).

O atleta do Benfica participou ainda esta sexta-feira nas meias-finais dos 100 metros livres, terminando a segunda meia-final na quarta posição com o tempo de 48,52, ficando como primeiro repescado para a final com o nono registo das duas séries. Foi também nessa prova que o romeno David Popovici, a grande figura destes Europeus apesar de ter apenas 17 anos, bateu o recorde europeu da distância (46,98).

Antes da conquista da medalha de bronze por Diogo Ribeiro, Camila Ribeiro também tinha estado em evidência na final dos 200 metros costas, terminando na quinta posição com o tempo de 2.11,03 – igualando a melhor posição de sempre de uma atleta portuguesa em finais dos Europeus de Piscina Longa, depois de Ana Catarina Monteiro (que chegou às meias-finais nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio) nos 200 metros mariposa de Glasgow, em 2018. A prova foi ganha pela italiana Margherita Panziera (2.07,13), seguida pela britânica Katie Shanahan (2.09,26) e pela húngara Dora Molnar (2.09,73).

