Em atualização

Morreu uma das grandes figuras do jazz português. José Duarte, (Jazzé, como se autointitulava), um dos maiores divulgadores de jazz do país, tinha 84 anos, avançou a Antena 1.

Com uma carreira de mais de seis décadas ao serviço da música, era desde 1966 autor da rubrica radiofónica “5 minutos de Jazz”. Em 1958, foi um dos confundadores do Clube Universitário de Jazz, criado em período de ditadura como alternativa ao Hot Clube de Portugal, e que veio a ser encerrado pelas autoridades três anos depois, em 1961.

À Rádio Observador, António Macedo lembrou José Duarte pelos seus contributos ao jazz, descrevendo o divulgador como uma influência decisiva . “Aprendi a ouvir jazz com o Luís Villas-Boas, mas aprendi a gostar de jazz com o José Duarte que, nesse sentido, foi meu mentor. Muita da música de jazz que segui e que gosto é graças ao facto de o José Duarte me a ter apresentado, como se eu fosse o seu irmão mais novo a quem ele estava dar um presente”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda que tenha sido no jazz que mais se destacou, António Macedo fez questão de sublinhar que a paixão de Jazzé pela música era transveral, recorrendo para isso a um exemplo muito particular:

Uma das coisas que nos dividia — nós discutíamos bastante (felizmente), mas nunca nos démos mal — era o Roberto Carlos. O Jazzé Duarte gostava do Roberto Carlos e explicava-me porque é que gostava; eu abomino o Roberto Carlos”.

A “afinação” explicou Macedo, era o “fator decisivo”. “Realmente nisso tenho que reconhecer, se há alguém que canta afinado é o Roberto Carlos”.

José Duarte tem a distinção de ser responsável pelo programa mais antigo da rádio portuguesa. “5 Minutos de Jazz”, no ar pela primeira vez em 1966, passou pela Rádio Renascença, Rádio Comercial, e era desde 1993 transmitido pela Antena 1. Em 2014, foi galardoado com o Prémio Autores da SPA para Melhor Programa de Rádio.

Mas nem só de rádio se fez a carreira de Jazzé. Passou pela televisão, na RTP2, onde apresentou o programa “Outras Músicas” no início da década de 1990, e “Jazz a Preto e Branco” em 2001. Deu palestras e sessões públicas, e em anos recentes utilizou a internet no seu trabalho de divulgação. Também na escrita deixou marca, com numerosos textos publicados na imprensa e vários livros editados, entre os quais João na Terra do Jaze (1981), Jazzé e Outras Músicas (1994) e Cinco Minutos de Jazz (2000).

Foi ainda responsável pela gravação do primeiro LP de jazz gravado ao vivo e editado em Portugal com músicos estrangeiros: “Estilhaços” (1972), concerto do Steve Lacy Quintet, gravado no antigo Cine-teatro Monumental, por ocasião do 6º aniversário do “5 Minutos de Jazz”.