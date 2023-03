Um mal menor. É assim que os partidos que propuseram o projeto de lei para despenalizar a eutanásia parecem ver a nova versão do texto, que será votada esta sexta-feira. Com uma alteração de fundo — a eutanásia passa a só ser possível se o paciente não conseguir fisicamente recorrer ao suicídio assistido –, a filosofia do diploma mudou e o PS admite que não se sente “absolutamente confortável” com a proposta, enquanto o Chega alega que será mesmo ilegal e já pediu novo adiamento da votação.

Apesar de a proposta ter sido proposta por PS, IL, BE e PAN, e preparada em grande parte pela socialista Isabel Moreira, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, deixou clara a sua posição (e de parte do PS) esta quinta-feira, um dia depois de a nova versão do texto, que vem responder a um veto do Tribunal Constitucional, ter sido entregue no Parlamento.

“Devo dizer que muitos de nós não se sentem absolutamente confortáveis com esta solução, preferiam a do diploma original“, admitiu Eurico Brilhante Dias, referindo-se à questão do suicídio assistido — um problema que os deputados “anteciparam”, uma vez que não fazia parte do acórdão do TC mas havia vários juízes que o levantavam nas respetivas declarações de voto, e quiseram resolver preventivamente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.