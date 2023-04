É um projeto piloto do Governo, de participação voluntária, mas todas as instituições de ensino superior decidiram aderir já este ano. Assim, os alunos mais carenciados vão ter um contingente prioritário no concurso nacional de acesso ao Ensino Superior (candidaturas entre 24 de julho e 7 de agosto). A notícia é avançada pelo Público.

Este contingente destina 2% das vagas dos cursos superiores para alunos beneficiários do 1.º escalão do abono de família. “Apesar do carácter voluntário, todas as instituições de ensino superior públicas manifestaram a sua adesão ao contingente já este ano”, garantiu o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A “receptividade é bastante maior do que o expectável” disse, citado por aquele jornal, o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Sousa Pereira. De fora, segundo o CRUP, ficam apenas alguns cursos da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa.

À meia-noite de domingo serão conhecidas todas as vagas disponíveis, bastante mais cedo do que o habitual, já que o ministério decidiu antecipar os calendários do concurso nacional de acesso.