É mais que natural a preferência dos clientes por veículos que oferecem uma garantia superior, uma vez que não só este trunfo comercial confirma a segurança que o fabricante tem na qualidade do seu produto, como garante ao utilizador um período mais dilatado sem ter de lidar com avarias ou outras dores de cabeça. A moda foi lançada há uns anos pela Kia, com o construtor sul-coreano a cimentar grande parte da sua estratégia de crescimento à conta desta garantia de fiabilidade, a que se juntaram depois a Hyundai e mais recentemente a Renault, confirmando o potencial da medida. Agora a Toyota junta-se a este grupo que oferece garantias XL, elevando ainda mais a parada ao garantir o veículo durante 10 anos.

Com a Toyota Relax, o construtor japonês lança a possibilidade de qualquer veículo da marca, novo ou usado, poder usufruir de uma garantia de até 10 anos ou 200.000 km. Na realidade, a nova garantia funciona como uma extensão à original, que protege o veículo contra avarias durante três anos, sem limite de quilómetros. Para aceder aos sete anos adicionais, o cliente tem apenas de realizar a revisão anual numa oficina da marca, estendendo assim a garantia por mais um período de 12 meses ou 15.000 km.

A Toyota Relax foi concebida para carros novos, mas os usados também podem beneficiar desta tranquilidade extra, pelo que um cliente que adquira um carro da marca com cinco anos, e menos de 185.000 km, pode aceder à extensão de garantia assim que realizar uma revisão, caso o modelo não acuse avarias mecânicas ou electrónicas (cuja reparação será responsabilidade do cliente). Como a garantia é relativa ao veículo e não ao proprietário, o Toyota usado terá direito a mais 12 meses ou 15.000 km, que pode continuar a estender até aos 10 anos ou 200.000 km.

Se o veículo tiver sido cliente regular das oficinas oficiais durante a garantia original, aquela dos três anos sem limites de quilometragem, mas depois o proprietário tenha optado por fazer a sua manutenção fora da rede da marca, nada o impede de usufruir da Toyota Relax. Para retomar a garantia basta regressar às revisões anuais, para conseguir uma extensão de 12 meses e 15.000 km após cada uma delas.