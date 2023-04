Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

No domingo à noite, a Interfax já tinha avançado que Daria Trepova, uma conhecida ativista anti-guerra, que já em fevereiro do ano passado tinha estado alguns dias presa por participar numa manifestação contra a invasão da Ucrânia, tinha sido detida pelo alegado envolvimento na explosão que vitimou o blogger pró-Kremlin Vladlen Tatarsky e provocou mais de 30 feridos, dez deles em estado grave.

Russian media published a video of a woman being taken out of the apartment of Darya Trepova, a suspect in the murder of propagandist Tatarsky. The face is hidden behind a mask, so it is impossible to recognize, but according to media reports, it could be Darya Trepova's mother… pic.twitter.com/xLL8KtsyDb

