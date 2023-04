As vendas de veículos eléctricos dispararam em Março, mês em que se transaccionaram 9363 novos veículos a bateria, um incremento de 80,6% face ao período homólogo de 2022. O modelo alimentado exclusivamente a bateria que mais portugueses cativou foi o Model Y da Tesla, que colocou nas mãos de clientes 598 SUV eléctricos, longe do 2.º mais popular entre os lusitanos, que curiosamente foi outro modelo da Tesla. Em concreto, o Model 3 (328 unidades), a berlina que depois de liderar as preferências dos clientes europeus – e Portugal não é excepção – é agora sistematicamente batida pelo SUV com que partilha chassi e mecânica.

Após a dupla da Tesla, o estatuto do 3.º modelo mais vendido coube ao Citroën e-C4, modelo que surge como o primeiro oriundo de construtores generalistas com 264 unidades. O eléctrico francês foi seguido de perto por outro gaulês, o Renault Megane E-Tech (242), que ficou a apenas 22 unidades da 3.ª posição do ranking no mês. A 5.ª posição coube ao BMW i4, mas já com apenas 183 veículos comercializados.

O Peugeot e-208 (110) chamou a si o 6.º lugar entre os mais vendidos, liderando entre os modelos mais pequenos e mais acessíveis, à frente do Volkswagen ID.3 (109) e do Dacia Spring, o primeiro entre os modelos mais baratos, que vende sobretudo a clientes particulares, ao contrário dos seus rivais a bateria, preferidos pelas empresas em busca da recuperação do IVA.

Quem liderou nos primeiros três meses do ano?

No primeiro trimestre de 2023, os condutores portugueses revelaram preferência pelo mesmo veículo eléctrico que foi maioritariamente adquirido em Março, ou seja, o Model Y. A questão é que o SUV eléctrico da Tesla não só liderou confortavelmente no 3.º mês do ano, como acumula uma vantagem ainda maior de Janeiro a Março, período em que vendeu 1508 unidades, substancialmente mais do que os 521 veículos alcançados pelo 2.º do ranking. Sucede que o segundo mais vendido foi igualmente um Tesla, o Model 3, modelo que ainda chega a Portugal oriundo da China e dos EUA, ao contrário do que acontece com o Model Y, fabricado já na Europa, em Berlim.

Além do sucesso das vendas, os resultados atingidos pelo construtor norte-americano vieram confirmar o potencial da estratégia comercial apoiada na redução de preços. Enquanto a Tesla subiu consideravelmente as vendas, a concorrência perdeu competitividade, com destaque para os fabricantes que optaram por manter os preços inalterados

O 3.º modelo eléctrico mais vendido após os dois Tesla foi o Renault Megane E-Tech, que cativou 448 novos clientes nacionais. Isto coloca-o ligeiramente à frente do seu rival francês Citroën e-C4 (438), seguido do BMW i4 (410) e do Dacia Spring (388). A lista dos 20 mais vendidos é completada pelo Volvo XC40, cuja versão com mais autonomia parece atrair mais clientes, como seria de esperar, a que se seguem o VW ID.3, o Peugeot 2008, o BMW iX, o Opel Corsa-e e o Peugeot e-208.