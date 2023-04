Alexandra Reis já tentou, sem sucesso devolver por três vezes a indemnização recebida da TAP, ainda que discorde do parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que a declara ilegal, e até hoje não sabe a verdadeira razão para ter sido demitida da TAP. Numa audição que durou seis horas e meia, as respostas da gestora (acompanhada do advogado Pedro Melo da Miranda Associados) livraram (para já) Fernando Medina da suspeita de que saberia de toda a história quando a convidou para o Governo, apesar de ter sido muito questionada sobre as relações com a mulher do ministro das Finanças, a ex-diretora jurídica da TAP.

