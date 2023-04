O GranTurismo regressa ao mercado com uma nova geração, incrementando a sofisticação face aos seus antecessores, mas incrementando igualmente a potência, a rapidez e adicionando uma versão 100% eléctrica, de longe a mais possante, com mais de setecentos cavalos. O novo desportivo começou por ser apresentado aos consumidores portugueses em Cascais, a que se seguiu nova revelação no Porto.

O GranTurismo é um modelo determinante para a marca italiana, que ganhou um novo ânimo (finalmente) com a criação da Stellantis. De uma assentada, lançou no mercado um coupé de duas portas e quatro lugares, com uma mala interessante com 310 litros, equipada com duas motorizações a gasolina capazes de extrair 490 cv ou 550 cv do 3.0 V6 biturbo a gasolina, todos com transmissão AWD, com tracção integral.

O GranTurismo surge em três versões, sendo as primeiras a gasolina, com 490 e 550 cv, para o Folgore eléctrico, com 761 cv, surgir ligeiramente depois 10 fotos

Mas o novo coupé italiano não se ficou por aqui, uma vez que o construtor aproveitou a moda da electrificação para lançar uma versão a bateria do GranTurismo, o Folgore, que não só se aproxima dos rivais naturais, como até os ultrapassa, ao reivindicar uma potência de 761 cv, sendo que tem instalada (mas ainda não utilizada) uma potência total aproximada de 1200 cv. Isto permite à Maserati inclusivamente impor respeito a construtores como a Ferrari e Lamborghini, de quem há muito não se aproximava.

Além de ter igualmente brilhado em eventos internacionais como a Milan Design Week e o Rolex Monte-Carlo Masters de ténis, o GranTurismo foi igualmente a estrela em Portugal, mais precisamente no showroom da marca transalpina em Cascais, onde se deu a conhecer pela primeira vez aos condutores nacionais. Os curiosos e os potenciais clientes, puderam assim conhecer o novo GranTurismo, com a possibilidade de conduzir o novo desportivo a chegar em breve, assim que estiverem matriculados as unidades de demonstração. Poucos dias depois do evento nos arredores de Lisboa, o GranTurismo rumou ao Norte, onde foi apresentado aos clientes do Porto: