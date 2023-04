Carlos Pereira vai deixar a comissão de inquérito parlamentar à TAP, avançou a SIC, uma informação que o Observador também obteve. Fonte oficial do PS não faz comentários. Esta sexta-feira deverá ser anunciado, em conferência de imprensa, sabe o Observador.

O deputado socialista tem estado sob fogo cruzado, depois de Christine Ourmières-Widener ter indicado que Carlos Pereira foi o elemento do grupo parlamentar do PS a estar numa reunião com a CEO da TAP, na qual estiveram também elementos dos gabinetes ministeriais, na véspera de primeira audição parlamentar da gestora, na comissão de Economia.

Carlos Pereira tem afastado conflito de interesses, mas acaba agora por tomar a decisão de sair. Na audição desta quinta-feira ao presidente da CMVM o deputado socialista já não esteve presente e foi substituído por Fátima Fonseca.

PSD e Chega tinham pedido que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados avaliasse o conflito de interesses do deputado socialista, que ainda não tinha tomado a decisão. Carlos Pereira participou a 17 de janeiro numa reunião com Christine Ourmières-Widener e elementos dos gabinetes do Ministério das Infraestruturas (de João Galamba) e dos Assuntos Parlamentares (Ana Catarina Mendes), na véspera da então CEO da TAP ser ouvida na comissão de Economia.

Augusto Santos Silva já tinha também criticado a “reunião secreta”, como foi apelidada por alguns deputados. “É um episódio que julgo que não se repetirá. Todos nós vamos aprendendo”, afirmou o presidente da Assembleia da República, demarcando-se do caso e exigindo que se preservem as “relações institucionais” entre todos os protagonistas, sublinhando que “a minha recomendação é que se distinga sempre com clareza aquilo que é uma reunião a nível político e a nível técnico. Essas reuniões de natureza mais política não devem envolver outras personalidades que têm um perfil mais técnico ou responsabilidades institucionais”.

António Costa não se pronunciou sobre a reunião. Já Marcelo Rebelo de Sousa criticou-a, dizendo que “não saiu bem aos olhos dos portugueses”. Para o Presidente, “haver uma iniciativa reunindo deputados, Governo e gestão da TAP para preparar o que seria a audição parlamentar, é o mesmo que o professor fazer a preparação do exame com os alunos, antes do exame.”