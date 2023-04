Naquele dia, a sala de audições do Parlamento encheu-se de risos e comentários baixinhos, trocados entre os deputados, enquanto assistiam a um questionário pouco habitual. Não é costume, mas o deputado socialista Carlos Pereira, que estava para ser nomeado para a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), ouviu naquela audição — estávamos a 17 de outubro de 2018 — todo o tipo de questões técnicas. “Sabe qual é a diferença entre energia e potência?”. “E entre megawatt elétrico e megawat térmico?”. O PSD atirava as perguntas e o resto dos deputados ria-se. Ao lado, um colega do PS, Luís Testa, queixava-se: “Nunca foi perguntado a alguém da Anacom a diferença entre byte e terabyte”.

O episódio ficou bem marcado no currículo de Carlos Pereira: a oposição ao seu nome, com os outros partidos a queixarem-se de uma nomeação que diziam resultar do facto de ter cartão de militante do PS, foi tão vincada que resultou em adiamentos da votação de um parecer parlamentar, numa audição ao próprio ministro da Economia para que justificasse a escolha, e finalmente numa votação em que o PS ficou isolado (e em minoria) a defender Carlos Pereira, até contra os parceiros da geringonça. Apesar de a CRESAP ter aprovado o nome e de o parecer não ser vinculativo, perante o chumbo o deputado decidiria retirar-se da corrida, apontando aos outros partidos terem tomado a decisão com base em “critérios político-partidários” — e dizendo não ter “vergonha” da sua experiência política.

Está longe de ser a única situação em que Carlos Pereira se tornou alvo de ataques da oposição. Na semana passada, foi para este deputado socialista, vice da bancada, antigo líder do PS-Madeira e coordenador do partido na comissão de inquérito da TAP, que a CEO da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener apontou quando disse, com sotaque francês, que era ele que tinha estado a representar a bancada socialista na polémica reunião preparatória que juntou a CEO, Governo e este deputado, em janeiro. A revelação provocou uma onda gigante de críticas, com o deputado a garantir que não via nisso nenhuma violação ética.

