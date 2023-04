Le Monumental Palace

Avenida dos Aliados 151, 4000-067 Porto, Portugal. Tel.: 227 662 413. Todos os domingos, das 12h30 às 15h30. Menu a 55 euros por pessoa

Para aproveitar um brunch com música ao vivo: o menu Le Grand Déjeuner é a grande novidade do hotel Le Monumental Palace para os domingos. A refeição reforçada chega em formato de buffet, com direito a mariscos, pratos quentes, pastelaria de autor e a opção de escolher champanhe ou harmonização de vinhos, para ajudar o repasto a descer com mais gosto — mas também pode pedir água, sumos e bebidas quentes. Entre as várias opções disponíveis, o Le Grand Déjeuner tem pão rústico de massa mãe, compotas caseiras, queijos nacionais, salmão fumado, ostras de Aveiro e uma seleção de pratos à la carte, como tosta de abacate, ovos Benedict, pizza, panqueca com frutos vermelhos ou bife Wellington. Para terminar, as sobremesas incluem panacotta com frutos exóticos, arroz-doce e cookies. A conta fica a 55 euros por pessoa.

