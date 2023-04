Boaventura de Sousa Santos foi suspenso do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO). A medida, avança a RTP, vai manter-se, pelo menos, enquanto não houver resultados das investigações às alegações de alegados episódios de assédio sexual que têm sido apontadas ao académico nos últimos dias. E surge depois de o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra ter anunciado, também, uma suspensão do investigador e ainda de outro membro do organismo, Bruno Sena Martins.

Um comunicado publicado na página do CLACSO refere que “enquanto decorrem as investigações em curso”, o organismo tomou a decisão de “suspender todas as atividades de Boaventura de Sousa Santos” naquele organismo. “Perante os acontecimentos com relevância que ocorreram no CES, de que tomámos conhecimento nos últimos dias, o CLACSO reafirma a sua postura de tolerância zero e de oposição absoluta do assédio sexual e manifesta a sua solidariedade com todas as pessoas afetadas por esta forma de violência”, acrescenta a mesma nota.

