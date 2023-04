Sem um centavo no bolso, estava presa naquele quarto. O homem já se tentara pôr em cima de si duas vezes. Por duas vezes, empurrara-o, com toda a força que tinha. “Não ia deixar que me violasse, não ia deixar que abusasse de mim.” O ano era 2010, o mês Moira Millán diz não conseguir precisar. “Foi na primavera”, conta a ativista mapuche da Argentina ao Observador. Para sair daquele quarto, recorda, “precisava que ele mudasse de ideias”. Ele, Boaventura Sousa Santos, o homem que Moira Millán afirma que tentou abusar de si em Coimbra, terá reconsiderado. Pediu-lhe desculpa, chamou-lhe um táxi e a mulher conseguiu regressar ao seu hotel.

Esta é a versão da ativista argentina sobre o que se passou numa viagem que fez a Coimbra naquele ano. Na entrevista que deu ao Observador fez duras acusações a Boaventura Sousa Santos — que, contactado esta quinta-feira, não se mostrou disponível para prestar qualquer esclarecimento ou apresentar a sua versão do que aconteceu.

Foi graças a um convite do sociólogo português que Moira Millan chegara àquela cidade. “Conheci-o no Brasil, no Fórum Mundial Social. Chego a Lisboa e ele convida-me a ir a Coimbra, por email, para a dar uma palestra sobre conflitos na América Latina.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.