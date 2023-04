Um ano e meio depois do anúncio de que a Igreja Católica em Portugal iria finalmente investigar a realidade dos abusos sexuais de menores no contexto eclesiástico ao longo das décadas, rompendo com a prática instalada de desvalorizar o problema e de o atribuir apenas a outros países, a quase totalidade dos bispos católicos portugueses reuniram-se esta quinta-feira no Santuário de Fátima para uma celebração centrada no pedido de perdão às vítimas dos abusos. Na celebração, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa assumiu que, “em muitas ocasiões”, a Igreja não foi “capaz” de agir de forma a “evitar estes abusos e para lidar com a gravidade das ofensas que foram feitas”.

A Igreja Católica em Portugal declarou esta quinta-feira como dia nacional de oração pelas vítimas de abusos e convidou todos os fiéis do país a juntarem-se à celebração que decorreu em Fátima através da repetição, em todas as igrejas portuguesas, de uma oração universal pelas vítimas.

A partir de Fátima, foi o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas — o mesmo que há ano e meio fez avançar a investigação independente aos abusos na Igreja —, quem deu a cara pelo pedido de perdão, em duas intervenções com palavras duras, em que assumiu que durante muito tempo a Igreja não esteve à altura das responsabilidades de proteger as crianças e os mais vulneráveis.

