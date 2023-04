Apenas três jogos realizados até ao momento, muitos outros em perspetiva até ao final da temporada. Depois de um epílogo inédito do playoff do Campeonato em 2021/22 com um triunfo do FC Porto no Dragão Arena pela margem mínima na “negra” frente ao Benfica, naquele que foi o oitavo jogo entre ambos, a nova época acabou por ter bem menos clássicos até ao final de abril do que é normal. Houve a decisão da Elite Cup, com triunfo para os azuis e brancos (4-1), a final da Supertaça, com a vitória dos encarnados (4-2), e o encontro da primeira volta da fase regular do Campeonato, de novo com os dragões a levarem a melhor (3-0). Agora, o Pavilhão da Luz estreava-se em clássicos em 2022/23, num encontro que não iria mexer nas posições finais de ambos na prova mas que serviria quase como um teste para aquilo que se vai seguir em maio.

O Benfica já tinha o primeiro lugar da fase regular garantido, com uma vantagem de cinco pontos em relação ao Sporting com apenas uma jornada por disputar. Por seu turno, o FC Porto, campeão em título, também tinha definida a quarta posição, sem possibilidade de chegar ao Óquei de Barcelos mas com uma vantagem larga em relação à Oliveirense. No entanto, e perante esses lugares, Benfica e FC Porto podiam cruzar nas meias-finais em caso de vitória frente a HC Braga e Oliveirense, sendo que antes haveria também clássico nos quartos da Liga dos Campeões depois da derrota dos portistas com os italianos do Trissino.

“Temos aqui um último teste ao nível do Campeonato. Sabemos que não vai alterar nada na fase regular mas nesta casa não se trabalha a pensar noutra coisa que não seja entrar para ganhar os três pontos, sabendo a importância que um clássico tem sempre. O que nós queremos é fazer um jogo competitivo, dentro do que é o nosso modelo, na nossa casa e fazer de tudo para conquistar os três pontos”, frisara Nuno Resende, técnico dos encarnados. “Voltámos a uma série de vitórias que é muito importante, sobretudo porque estamos agora a chegar à parte mais importante da época em que vamos disputar todos os títulos e queremos ganhá-los. Agora objetivo é ganhar. Um Benfica-FC Porto é sempre para ganhar, é um jogo especial. É esse o foco e a mentalidade, mesmo que a classificação esteja definida. Vamos lá para ganhar. Pode ser importante para antever os quartos da Liga dos Campeões”, destacara o portista Carlo Di Benedetto.

Em alguns momentos, essa falta de objetivos acabou por ser sentida, com ambos os técnicos a aproveitarem também para prepararem esse próximo duelo decisivo na Champions. No entanto, clássico é sempre clássico e desta vez acabou por cair para o FC Porto fruto de uma entrada a todo o gás com golos de Ezequiel Mena (3′) e Gonçalo Alves (4′) logo a abrir. Ainda na primeira parte, e depois de um livre direto falhado por Lucas Ordóñez (16′), Gonçalo Alves fez o 3-0 na sequência de um livre direto após um cartão azul a Edu Lamas (20′). No segundo tempo, Pablito Álvarez reduziu também de livre direto mas pela décima falta dos portistas (29′) e bisou mais tarde (45′), falhando nos instantes finais um livre direto para o empate (49′).

Com estes resultados, são já conhecidos os emparelhamentos para o playoff de apuramento do campeão: o Benfica vai defrontar o HC Braga, sendo que o vencedor encontrará depois nas meias-finais quem passar entre FC Porto e Oliveirense, ao passo que o Sporting (que também escorregou em casa com o Parede, 2-2) joga com o Sp. Tomar numa eliminatória onde o vencedor encontra depois Óquei de Barcelos ou Valongo.