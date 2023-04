Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou “muito positiva” a conversa telefónica entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e um primeiro passo na aproximação dos dois países.

“Quero referir-me ao recente telefonema entre o Presidente Zelensky e o Presidente chinês Xi Jiping: era esperado, é uma notícia muito boa e é um primeiro passo para que a China acabe por se aproximar da Ucrânia”, disse o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, em conferência de imprensa, em Bogotá, onde se encontra em visita oficial.

Xi e Zelensky mantiveram esta quarta-feira uma longa conversa telefónica, na qual o Presidente chinês disse que o seu país enviará um representante especial do governo para os assuntos da Eurásia para visitar a Ucrânia e outros países com o objetivo de “realizar uma comunicação profunda com todas as partes” sobre “uma solução política para a crise”.

Neste sentido, Borrell advertiu: “Todos queremos a paz, mas temos de construir esta paz para que seja justa, por isso não pode ser qualquer paz”.

“Precisamos da mobilização e do compromisso de todo o mundo e de mais de países como a China, que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU”, comentou o ex-ministro espanhol.

“A paz será decidida e cabe à Ucrânia decidir em que termos. Enquanto isso continuaremos a lutar por ela”, afirmou.

Durante a conversa entre os dois dirigentes, Xi destacou que a “evolução complexa da crise na Ucrânia” teve um “grande impacto” na situação internacional, ao mesmo tempo que afirmou que o seu país “sempre esteve do lado da paz” e que “tem promovido conversações” a esse respeito, informou o canal estatal CCTV.

O governante também disse a Zelensky que a China, como “membro permanente do Conselho de Segurança da ONU”, não vai “observar o conflito de longe na esperança de obter benefícios” ou “colocar mais lenha na fogueira”, e reiterou que “o diálogo e a negociação são a única saída”.

I had a long and meaningful phone call with ???????? President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023