Vladimir Saldo, político ucraniano com ligações ao Kremlin, que atualmente lidera a administração separatista russa em Kherson, é desde novembro dono da Grainholding Ltd, uma empresa registada no Reino Unido, com morada no centro de Londres. Tudo normal não fosse o facto de Saldo estar desde junho de 2022 na lista de personalidades sancionadas pelo governo britânico.

Desde o início da invasão, o Reino Unido tem sido um dos países mais ativos na aplicação de sanções económicas a Moscovo e a figuras próximas do regime de Vladimir Putin. É o caso de Saldo, de 66 anos, que foi presidente da Câmara de Kherson até 2012, e chegou a ser deputado no parlamento ucraniano pelo partido pró-russo do então Presidente, Viktor Yanukovich, destituído aquando da revolta popular de 2014.

Em junho de 2022, Londres congelou todos os bens de Saldo e proibiu-o o político de entrar em solo britânico, acusando-o de “promover políticas e ações que desestabilizam a Ucrânia a põe em causa ou ameaçam a integridade territorial, soberania ou independência da Ucrânia”. No entanto, poucos meses depois, o nome do político foi registado como proprietário da empresa em questão, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

A Companies House, entidade onde a empresa foi registada, não requer que titulares de empresas forneçam um comprovativo de identidade. No entanto, a entrada na lista de sanções foi atualizada para incluir os dados da Grainholding, sugerindo que as autoridades britânicas estavam a par da existência da empresa.

Ao The Guardian, um porta-voz do governo britânico recusou prestar declarações, sustentando que Downing Street não comenta “casos individuais”. Margaret Hodge, uma deputada do Partido Trabalhista, alertou para a necessidade de reformar as leis de sanções no país. “Esta empresa gera dinheiro? Não sabemos. Tem uma conta bancária no Reino Unido? Não sabemos. As autoridades sabem disto? Não sabemos. E congelaram este bem? Também não sabemos. Este sistema é uma confusão do princípio ao fim”.

Apesar de não haver indícios de que Saldo ou a Grainholding tenham estado envolvidos em ilegalidades no Reino Unido, o facto de a empresa ter sido criada em nome de um responsável de Putin sob sanções veio levantar novas questões acerca da falta de fiscalização de empresas britânicas, bem como da relação entre o mundo empresarial e os oligarcas associados à Rússia.