Com o Governo em estado de “degradação” acelerado e a imagem do Estado “pelas ruas da amargura”, só há uma hipótese: António Costa tem de demitir João Galamba rapidamente e dar explicações ao país — e, se não o fizer, caberá ao Presidente da República “obrigar” o primeiro-ministro a “mudar” de atitude.

A convicção é do comentador e ex-líder do PSD Luís Marques Mendes. No seu espaço de comentário na SIC, este domingo, Marques Mendes defendeu que a saída de Galamba do Governo — e talvez até uma remodelação mais alargada — é “inevitável” e que a única explicação benevolente para o silêncio de António Costa é que já esteja a preparar as mudanças no Governo que até o presidente do PS recomendou.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.