Independentemente das contradições, omissões e dúvidas sobre as revelações de Frederico Pinheiro, o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas exonerado na última quarta-feira, dia 26 de abril, há um facto que tem suscitado polémica: agentes do Serviço de Informações de Segurança (SIS) foram chamados para recuperar um computador que, segundo o próprio João Galamba, terá sido furtado.

Na conferência de imprensa que deu este sábado, Galamba alegou que o computador continha documentos que tinham sido classificados como segredo pelo “Gabinete Nacional de Segurança” e que a chamada do SIS e da Polícia Judiciária tinha sido articulada com o “secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro” [António Mendonça Mendes], com “o secretário de Estado da Modernização Administrativa [Mário Campolargo, especialista em cibersegurança]” e com a “ministra da Justiça” [Catarina Sarmento e Castro].

