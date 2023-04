Conversas sobre o tempo, a ausência da parada da GNR, a cor da gravata ou cães zangados. Recuando às últimas cerimónias do 25 de Abril, é possível comprovar que a câmara que captou o vídeo polémico de Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa na sala das visitas do Parlamento está lá todos os anos. E com som. A diferença é que as conversas costumam ser mais mundanas e menos politizadas. O presidente da Assembleia da República disse ser ilegal e abriu uma investigação a uma gravação que os documentos oficiais mostram que estava autorizada pelos próprios serviços e que acontece todos os anos.

As declarações de Santos Silva, sabe o Observador, irritaram profundamente os serviços da Assembleia da República, com os funcionários ouvidos pelo Observador a considerarem “altamente injusta” a posição do presidente da AR, que “sabia perfeitamente” que “a câmara estava ali e captava som”. A resposta pedida pelo presidente da AR aos serviços, sabe o Observador, deve refletir isso mesmo: que aquela captação de imagens foi lícita e é usual.

As palavras de Santos Silva foram duras, já que o presidente da AR falou em “flagrante violação de direitos e liberdades mais fundamentais das personalidades que foram vítimas dessa operação”, mas a transmissão de imagem e som, não só sempre aconteceu durante a sessão solene das comemorações do 25 de Abril, como estava definido que a ARTV, o canal oficial do Parlamento, ia distribuir as imagens dessa sala aos canais de televisão.

