Mensagens de Whatsapp que circularam na imprensa mas não são “credíveis”, notas que até podem não ser “verdadeiras” e agressões físicas e “bárbaras” perpetradas contra os membros do gabinete do ministério das Infraestruturas. Foi com base nestes argumentos que o ministro João Galamba tentou desmontar e descredibilizar os ataques do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, a propósito da polémica reunião que juntou Governo, PS e a ex-CEO da TAP, numa conferência de imprensa convocada com urgência e com poucos minutos de antecedência, este sábado.

No rescaldo de uma série de revelações bizarras sobre o despedimento de Pinheiro que se foram sucedendo na sexta-feira, o ministro veio tentar pôr água na fervura e defender a sua versão, desmentindo que alguma vez tenha dado ordens ao ex-adjunto para esconder os apontamentos sobre a reunião, que agora diz não serem confidenciais, ao Parlamento.

Pelo meio, teve de admitir que chamou mesmo o Serviço de Informações de Segurança (SIS) para recuperar o computador que o antigo assessor tinha levado depois de ser exonerado – uma atitude que a oposição critica e que Galamba considerou adequada, revelando que foi articulada com o gabinete de António Costa e com a ministra da Justiça.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.