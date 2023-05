Penelope Cruz, Dua Lipa e Nicole Kidman escolhem vestidos dos arquivos Chanel. O espetáculo da passadeira vermelha da Met Gala já começou

As origens da Met Gala

Hoje a “Met Gala” é um evento de escala internacional e um marco no calendário da moda, mas vale a pena lembrar que esta forma como ficou conhecida é uma espécie de nome artístico do evento. Na verdade trata-se da Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit e é uma festa que tem a função de ser a principal fonte de fundos para a manutenção do departamento de moda e traje do museu. Todos os anos, a Met Gala acontece na primeira segunda-feira de maio e marca a abertura da exposição de primavera do Costume Institute, a maior exposição de moda do ano no museu.

Este ano cada entrada terá custado 50 mil dólares (cerca de 45.400 euros), enquanto o valor de cada mesa começará nos 300 mil dólares (mais de 272 mil euros), até aqui a inflação terá tudo impacto, uma vez que os preços subiram em relação ao ano passado, segundo dá conta o New York Times. Mas atenção, não basta pagar, porque há uma lista de espera e é necessária a aprovação de Anna Wintour. Há também marcas que “compram” mesas e convidam celebridades para ocuparem os lugares. Esta gala conta com um jantar seguido de um espetáculo musical ao vivo e costuma ter cerca de 600 convidados. Tudo em nome da moda, da sua conservação, estudo e exibição.

A Met Gala do ano passado angariou 17.4 milhões de dólares (cerca de 15.8 milhões de euros), segundo o jornal. Até 2020, ano em que não houve gala por causa da pandemia de Covid-19, as festas organizadas por Anna Wintour já tinham angariado cerca de 125 milhões de dólares para o departamento de moda do museu.

Anna Wintour, diretora artística do grupo Condé Nast e diretora da Vogue americana há mais de três décadas,é a maestra deste evento desde 1995 e foi ela que o tornou numa festa de celebração da moda que é transversal à sociedade. Aqui param artistas, atores, músicos, realizadores, políticos, celebridades, desporto, empresários, aristocratas e até realeza, além das figuras da moda. Anna Wintour fez desta festa uma das suas missões de vida, como se pode concluir de uma biografia sua lançada em 2022, Anna – The biography, precisamente no dia da Met Gala. Anna, como gosta de ser tratada (até pelos netos), tem a preocupação da manutenção do legado da moda no museu e toda a organização da Met Gala passa pelos seus olhos e aprovação, da lista de convidados aos pormenores do evento.

Mas embora a famosa Anna Wintour tenha tornado este evento numa noite mágica, não é a primeira fada madrinha deste evento a agitar os seus dotes de bom gosto e conhecimentos para em nome da Moda e da sua manutenção no museu, um lugar onde é estudada, apreciada e comunicada como em nenhum outro. A primeira foi Eleanor Lambert, uma jovem do estado do Indiana decidida a estudar Arte e que se aventurou em Nova Iorque onde começou a trabalhar como relações públicas para marchands de arte. Foi tão bem sucedida que um designer de moda viria a contratar os seus serviços, abrindo uma porta de entrada no mundo da moda norte-americana que Eleanor se dedicou a tornar encantado.

Foi ela quem fundou a angariação de fundos para o Costume Institute, em 1948. Na altura era um jantar de beneficiência que reunia pessoas da alta sociedade novaiorquina e acontecia em diferentes locais da cidade, mas desde logo a fundadora o cunhou como sendo “a festa do ano”. O papel de Eleanor Lambert na moda norte-americana é muito mais extenso. Foi pioneira a tornar os designers em celebridades, foi quem deu os primeiros passos para a Semana da Moda de Nova Iorque e para o Council of Fashion Designers of America (CFDA) e ainda fundou a lista das pessoas mais bem vestidas, um património que a revista Vanity Fair mantém com grande brilho.

Lambert passou as rédeas deste evento para Diana Vreeland, uma lendária editora da revista Harper’s Bazaar americana durante muitos anos, que passou depois para a Vogue, mas foi ao Costume Institute que se dedicou entre 1972 e 1989, ano em que morreu. Foi ela quem introduziu as celebridades na festa, mas enquanto consultora também criou várias exposições. Depois a “pasta” da festa mais fashion do ano passou para Pat Buckley, uma socialite especialista em angariação de fundos que pertencia à “realeza” nova iorquina e que já estava envolvida nas atividades do Costume Institute desde 1979 e ficou até 1995, ano em que chegou Anna Wintour.