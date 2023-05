Tiago Paiva, um youtuber com mais de 142 mil seguidores foi recebido pelo deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco e por um assessor parlamentar do partido para conhecer os corredores do Parlamento e na visita à sala das sessões subiu ao púlpito para simular um discurso onde terminou com a expressão: “E ó Costa vai pó c******”.

O vídeo, que está disponível no YouTube, já está a circular nas redes sociais, foi publicado esta segunda-feira e tem já mais de 113 mil visualizações. Ao minuto 22′, Tiago Paiva simula um discurso sobre o alojamento local e termina com o insulto ao primeiro-ministro. O grupo parlamentar, numa resposta enviada ao Observador, esclarece que “não podendo a IL condicionar a liberdade de expressão de qualquer cidadão, a opinião política de quem quer que seja e não tendo qualquer intervenção na edição daquele vídeo, é evidente que a IL não se revê de forma alguma na linguagem adotada e que a repudia“, acrescentando ainda que lamenta “o embaraço causado à Assembleia da República”,

Na resposta enviada ao Observador, a Iniciativa Liberal explica que convidou dois youtubers com o intuito de “mostrar o Parlamento e o seu funcionamento a mais pessoas da sociedade que não acompanham a atualidade política, mas são seguidores destes criadores de conteúdos” e que “os dois convidados fizeram dois longos vídeos em que mostram o funcionamento do Parlamento num registo mais informal, procurando aproximar os mais jovens da atividade política”.

Durante cerca de meia hora, Tiago Paiva mostra os corredores no Parlamento e os principais espaços da Assembleia da República, sendo recebido à porta por Gonçalo Levy Cordeiro, assessor parlamentar dos liberais. A visita é acompanhada também pelo deputado Bernardo Blanco, que faz de cicerone em vários espaços, incluindo na sala das sessões. Apesar da longa conversa, o youtuber só se apercebe que Bernardo Blanco já é deputado perto do fim do vídeo.

Durante o vídeo é possível ver Tiago Paiva a conhecer outros protagonistas do partido, incluindo o presidente Rui Rocha e ainda a interagir, por exemplo, com agentes da PSP. Pelo caminho, Bernardo Blanco avisa Tiago Paiva que “aqui não se pode mostrar o c*” (minuto 8.49). Também no salão nobre, o deputado da IL fala da polémica dos quadros com pessoas negras e recorda o episódio com Joacine Katar Moreira, referido pelo youtuber como “a gaga”.

A situação está a gerar incómodo, especialmente depois de a Iniciativa Liberal ter mostrado indignação pela forma como Augusto Santos Silva se referiu ao partido num vídeo captado na sala de visitas do presidente do Parlamento depois da sessão de boas vindas a Lula da Silva.

O deputado do PS José Carlos Barbosa já publicou uma mensagem no Twitter a perguntar se “a direção da IL considera este tipo de conteúdos uma inovação na política” e a referir que aguarda “um pedido formal de desculpas”.

Inacreditável! A IL convida um YouTuber que sobe ao púlpito da Assembleia da República e termina o discurso com um insulto inaceitável ao Primeiro-Ministro! Onde está a responsabilidade política? Será que a direção da IL vai considerar isto uma inovação na política? pic.twitter.com/eyQklrMpGY — José Carlos Barbosa (@zecarlosbarbosa) May 3, 2023

As visitas ao Parlamento a convite de deputados podem decorrer de forma livre, desde que acompanhados pelo deputado ou por um elemento do gabinete parlamentar, como acontece sempre durante o vídeo.

Para além de Tiago Paiva, também Windoh, outro youtuber, com mais de 1 milhão e 720 mil seguidores, foi recebido pelo deputado da Iniciativa Liberal e visitou a Assembleia da República, num outro vídeo que foi também publicado esta segunda-feira.