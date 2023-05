O congressista republicano de Nova Iorque, George Santos, foi detido esta quarta-feira, depois de se apresentar no tribunal federal de Long Island, segundo o The New York Times. Santos está acusado de 13 crimes, sete de fraude, três de branqueamento de capitais, um por roubo de fundos públicos e dois por prestar declarações falsas à Câmara dos Representantes.

Filho de imigrantes brasileiros, Santos tem estado envolvido em diversas polémicas em que é acusado de mentir, por exemplo, sobre o seu currículo académico e profissional. A acusação conhecida esta quarta-feira liga-o a “esquemas fraudulentos e deturpações descaradas”. Tudo com o objetivo de enganar financiadores, enriquecer e ser eleito para o Congresso — uma eleição que acabou por conseguir e que caracterizou como “a plena encarnação do sonho americano”.

Santos terá, segundo a acusação, declarado ter recebido dinheiro que não recebeu com a sua empresa, a Devolder Organization. “Estas afirmações eram falsas. Santos não tinha recebido da Devolder Organzation os montantes de salário ou de dividendos declarados”, refere a acusação, citada pelo The New York Times.

O congressista também terá montado um esquema fraudulento para receber subsídio de desemprego. Em junho de 2020, nos primeiros meses da pandemia, pediu subsídio de desemprego em Nova Iorque quando ainda trabalhava numa sociedade de investimento na Florida e recebia um salário anual de 120.000 dólares. Santos também é acusado de mentir à Câmara dos Representantes sobre a sua condição financeira.