A Comissão Bilateral Permanente (CBP) entre Portugal e os Estados Unidos da América (EUA) reuniu-se esta terça-feira em Washington, onde reafirmaram o seu “apoio inabalável à Ucrânia” e discutiram formas para mitigar a insegurança alimentar causada pela guerra.

De acordo com uma declaração conjunta partilhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), os impactos económicos da ofensiva russa no resto do mundo, nomeadamente a segurança alimentar, estiveram em destaque na 49.ª reunião da CBP, juntamente com temas de segurança e defesa, em particular a preparação da Cimeira da NATO, prevista para julho em Vilnius, capital da Lituânia.

Esta reunião acontece num momento em que as negociações para a continuidade do acordo dos cereais no Mar Negro serão retomadas em Istambul, com o objetivo de ultrapassar as divergências entre Kiev e Moscovo sobre a exportação de fertilizantes russos.

A reunião, agendada para quarta-feira, será de alto nível e em formato quadripartido – Ucrânia, Rússia, Turquia e Nações Unidas -, anunciou Sergei Vershinin, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

Rússia e Ucrânia mantêm divergências sobre o acordo, e nos últimos tempos o ritmo das inspeções de navios diminuiu significativamente, até que no domingo e na segunda-feira houve um bloqueio total, sem que nenhuma tenha sido realizada.

Na reunião entre Portugal e EUA, a importância de África e a cooperação conjunta no Atlântico foram assuntos igualmente em destaque.

Além disso, no campo das relações entre os dois países, “foram formalizadas um conjunto de alterações em termos de formato e métodos com um claro ganho de eficácia e dinamismo, tendo ficado patente o excelente momento do relacionamento bilateral em resultado de um diálogo político intenso aos mais diversos níveis e da densidade e abrangência da agenda bilateral”, indicou o MNE

Na reunião foi sublinhada ainda a “excelente evolução das relações económicas no domínio do comércio, do investimento e do turismo”, tendo sido também abordado o potencial de cooperação ao nível das energias renováveis.

“Foi igualmente salientada a cooperação no âmbito da ciência e tecnologia, particularmente ao nível da importância das parcerias universitárias e do seu papel na internacionalização em ambos os países”, aponta a declaração.

A importância estratégica da Base das Lajes no contexto das relações entre os dois países e o desenvolvimento da cooperação bilateral nos Açores foram outros dos tópicos 49.ª reunião da CBP.

Nesse sentido, ficou acordado que a 50.ª sessão da CBP se realizará simbolicamente nos Açores em novembro de 2023, de acordo com o Governo português.

A reunião desta terça-feira foi presidida conjuntamente pelo diretor-geral de Política Externa, embaixador Rui Vinhas, pelo subsecretário interino Derek Hogan e pela subsecretária adjunta Jacqueline Ramos, e contou ainda com o embaixador de Portugal nos EUA, Francisco Duarte Lopes, a embaixadora norte-americana em Portugal, Randi Charno Levine.

Estiveram ainda presentes o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, o diretor-geral da Política de Defesa Nacional, Nuno Lemos Pires, o comandante da Base das Lajes, António Moldão, e o sub-diretor geral de Política Externa, João Queirós.