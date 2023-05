O ID.7 GTX só vai surgir aos olhos do público na próxima edição do IAA Mobility, que em 2021 se mudou de Frankfurt para Munique, sendo por isso necessário esperar cerca de três meses para conhecer por completo a solução que a Volkswagen preparou para a versão mais dinâmica da sua berlina eléctrica topo de gama. No entanto, para aguçar o apetite dos adeptos de modelos com um carácter mais desportivo, a marca alemã mostrou já alguns dos detalhes (estéticos) que sobressairão no ID.7 GTX.

Numa única imagem, a marca alemã concentrou diferentes pormenores do futuro modelo, a começar pela iluminação, assegurada pela tecnologia IQ. Light, e pela paleta. O preto e o vermelho serão as cores de eleição para evidenciar o carácter desportivo deste novo membro da gama GTX, já presente nos ID.4 e ID.5. Por fora e ao contrário dos restantes ID.7, o GTX vai contar de série com tejadilho preto, vidros escurecidos e diversos elementos em preto brilhante, o que contribui para realçar o contraste com o encarnado da carroçaria. Segundo a marca, no interior a combinação dos dois tons mantém-se, com as costuras vermelhas a promoverem um efeito contrastante nos bancos, portas e painel de instrumentos.

Mas o que mais distingue um GTX é, necessariamente, a mecânica. À semelhança do que acontece com os SUV ID.4 e ID.5, a berlina “para a classe média-alta” com 4,96 metros de comprimento vai montar não um mas dois motores eléctricos, uma unidade por eixo que lhe assegura tracção integral e mais potência. Mas esta não é sempre passada às quatro rodas, o que só acontece em determinadas condições. A Volkswagen chama-lhe “controlo inteligente da tracção integral” e afirma que o software que o suporta foi desenvolvido in-house, tendo em vista optimizar a eficiência (e a autonomia), a dinâmica e a estabilidade de condução. “A gestão dinâmica do veículo controla não só o grupo propulsor, mas também todos os sistemas de travagem, direcção e controlo do chassis, em função do perfil de condução”, explica a marca, antecipando desde já que a sua berlina mais estatutária vai oferecer “grande margem de manobra entre conforto e natureza desportiva, graças à possibilidade de seleccionar o perfil de condução”.