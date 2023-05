“A destruição da Federação Russa.” Esta é, na opinião do vice-presidente do Conselho de Segurança e ex-Presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, o objetivo dos Estados Unidos da América (EUA) ao apoiarem a Ucrânia no conflito.

Numa entrevista ao canal de televisão Russia Today citada pela agência RIA, o antigo Chefe de Estado disse que os Estados Unidos “estão a fazer o mesmo com a China”, mas considerou que a prioridade é agora a Rússia. “O objetivo final é a destruição da Federação Russa enquanto país”, vincou Dmitry Medvedev, que ressalvou, contudo, que ninguém “vai conseguir fazer isso”.

Para além disso, o vice-presidente do Conselho de Segurança lamentou que negociar com o Ocidente seja uma “perda de tempo”. “Gasta-se tempo. São esforços deitados ao lixo. Eles simplesmente não estão prontos para o diálogo”, alegou Dmitry Medvedev.

Para o ex-Chefe de Estado, os países do Ocidente “não querem a paz”, mas sim “guerra”: “Eles não querem cooperação, eles querem confronto. Eles estão a fazer tudo o possível para prejudicar-nos [a Rússia]”.

Na mesma entrevista, Dmitry Medvedev sinalizou que quanto mais destrutivas forem as armas entregues à Ucrânia maior o risco de “apocalipse nuclear”, acusando o governo de Kiev de estar mentir quando nega ter-se envolvido numa operação armada à região fronteiriça russa de Belgorod.